В Україні офіційно запустили контракт на рік для хлопців 18—24 років. Ось його умови

В Україні офіційно запустили контракт на рік для хлопців 18—24 років, які наразі не підлягають мобілізації.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Там вкотре наголосили, що це не мобілізація чи обовʼязок, основний акцент цього контракту — добровільність.

За контракт можна буде отримати мільйон гривень — 200 тисяч одразу після підписання, а решту виплатять двома платежами під час служби. У Міноборони наголосили, що таких добровольців гарантовано демобілізовуватимуть після року служби.

Добровольцям гарантуватимуть щомісячне грошове забезпечення до 120 тисяч гривень. Також будуть доплати за бойові завдання. У Міноборони зазначили, що загалом за рік можна буде заробити до 2 мільйонів гривень.

Частину, спеціальність та місце проходження ВЛК можна обирати самостійно. А після завершення контракту людина не підпадатиме під мобілізацію протягом 12 місяців та зможе виїжджати за кордон.

Добровольцям надаватимуть компенсацію оренди житла на час служби, а після її завершення — можливість отримати іпотеку під 0% у межах програми «єОселя».

Їм також будуть доступні безкоштовне навчання в університеті у межах державних квот, безкоштовний проїзд і комунальні пільги, медичне забезпечення, зокрема стоматологія та зубопротезування.

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Подати заявку можна на сайті 18-24.army.gov.ua або через застосунок «Резерв+» з найближчим оновленням.

Що передувало

У США неодноразово висловлювались щодо необхідності знизити мобілізаційний вік в Україні. Наприклад, колишній радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван вважав, що не існує жодної зброї, яка могла б змінити хід війни. Натомість Україні треба «збільшити кількість військ на передовій», щоб укріпити позиції.

Про те, що Україна має ухвалити «важкі рішення» стосовно подальшої мобілізації, казав і колишній державний секретар США Ентоні Блінкен.

Аналогічну думку висловлювали також представники адміністрації Дональда Трампа. Зокрема, його радник з нацбезпеки Майк Волтц казав, що адміністрація Трампа хотітиме побачити «справжню стабілізацію фронту» і тому проситиме знизити призовний вік з 25 до 18 років.

В Офісі президента України відповідали, що в таких закликах «немає сенсу» в момент, коли анонсована раніше допомога не надходить вчасно.

Президент Володимир Зеленський на презентації внутрішнього Плану стійкості підкреслив, що зниження мобілізаційного віку в Україні не буде.