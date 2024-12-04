Держсекретар США: Україна має ухвалити «важкі рішення» стосовно подальшої мобілізації

Україна має ухвалити «складні рішення» стосовно мобілізації громадян надалі, щоб відбивати атаки РФ, однак ці заходи необхідні, вважає державний секретар США Ентоні Блінкен.

Про це він заявив на пресконференції в Брюсселі 4 грудня.

«Це дуже важливо, тому що навіть за наявності грошей, боєприпасів на передовій мають бути люди, щоб протистояти російській агресії. У нас є зобовʼязання: кожна людина, кожен солдат, якого Україна мобілізує, має пройти навчання й отримати обладнання, необхідне для ефективного захисту країни», — каже посадовець.

Що передувало

Наприкінці листопада Адміністрація президента США Джо Байдена закликала Київ знизити мобілізаційний вік до 18 років з нинішніх 25, щоб швидко наростити чисельність армії.

«Чиста математика» полягає в тому, що Україні треба більше військових для боротьби з повномасштабним вторгненням Москви, сказав анонімний американський посадовець. Він підрахував, що Києву потрібні ще щонайменше 130 тисяч солдатів.

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван вважає, що не існує жодної зброї, яка могла б змінити хід війни. Натомість Україні треба «збільшити кількість військ на передовій», щоб укріпити позиції, каже він.

В Офісі президента України відповіли, що в таких закликах «немає сенсу» в момент, коли анонсована раніше допомога не надходить вчасно. Союзники мають повний доступ до даних і можуть порівняти обіцяне з реальними обсягами поставок, додали там.