AP: США закликають Україну знизити мобілізаційний вік до 18 років

Адміністрація президента США Джо Байдена закликає Україну знизити мобілізаційний вік до 18 років з нинішніх 25, щоб швидко наростити чисельність армії.

Про це пише Associated Press із посиланням на джерела.

Високопоставлений чиновник з адміністрації Байдена, який говорив на умовах анонімності, сказав, що «чиста математика» ситуації в Україні полягає в тому, що їй треба більше військових для боротьби з російським повномасштабним вторгненням.

Білий дім вважає, що Україна отримала все потрібне озброєння, тому тепер слід швидко збільшити особовий склад війська. За словами посадовця, розрахунки України показують, що потрібні ще 130 тисяч військових, але у Вашингтоні думають, що знадобиться більше сил.

Європейські посадовці, які теж говорили з AP анонімно, зазначають, що президент Володимир Зеленський також чує занепокоєння союзників тим, що в України проблеми із живою силою, а не з зброєю.

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван 19 листопада заявив, що причиною складної ситуації на фронті в Україні є недостатня кількість військових.

У нього запитали, чи могли б США зробити щось інакше щодо підтримки України з огляду на нинішні втрати територій. Він відповів, що немає прямої пропорційності між переданою зброєю і становищем на полі бою.