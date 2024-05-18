В Україні набув чинності закон про мобілізацію. Що він передбачає

В Україні 18 травня набув чинності закон про мобілізацію № 10449. «Бабель» детально розповідає та пояснює, що він передбачає.

Зазначимо, що демобілізацію і ротацію після 36 місяців безперервної служби вилучили із законопроєкту, щоб ухвалити в окремому документі. Його розроблятимуть протягом восьми місяців.

Обов’язки громадян

Після набуття законом чинності всі громадяни, які перебувають на військовому обліку, упродовж 60 днів мають уточнити адресу проживання, номери засобів звʼязку, адреси електронної пошти та інші військово-облікові дані. Зробити це можна через центри надання адміністративних послуг, ТЦК або онлайн через застосунок «Резерв+». Це важливо зробити до 16 липня.

Жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані тільки за власним бажанням.

Громадяни повинні надавати під час мобілізації будівлі, споруди, транспортні засоби та інше своє майно Збройним силам України та іншим військовим формуванням із подальшим відшкодуванням вартості.

Поки триватиме мобілізація, громадяни віком від 18 до 60 років зобовʼязані мати при собі військовий квиток чи посвідчення військовозобовʼязаного.

Українці, які за кордоном не оновили свої дані, зможуть отримати консульські послуги тільки з одночасним оновленням персональних даних (про депортацію не ідеться).

Вручення повістки

Представник ТЦК або поліцейський під час перевірки ваших документів має фіксувати це на фото або відео. Але є нюанс — ця норма набуде чинності через 3 місяці після опублікування закону.

При врученні повістки ви можете вимагати від представників ТЦК назвати їхні ПІП, посаду, а також показати службові посвідчення, і вони зобовʼязані це зробити. У повістці обовʼязково мають бути вказані мета виклику, місце, день і час явки військовозобовʼязаного до ТЦК.

До ТЦК можна не прийти тільки з поважних причин (смерть близького родича, стихійне лихо, хвороба, умови війни — скажімо, ракетний обстріл). Утім, цій причині має бути документальне свідчення. Упродовж трьох діб з дня, коли ви мали прибути в ТЦК (і не прибули), треба прийти й пояснити причину відсутності, а протягом семи днів явитися в ТЦК з метою, що вказана в повістці.

Що буде, якщо я не прийду в ТЦК

Керівник ТЦК звертається до поліції з проханням доставити вас туди або надсилає рекомендований лист (протягом 5 днів) з проханням прийти самостійно. Днем вручення вимоги вважається час, коли ви підписали отримання листа або відмову від його отримання.

І далі, якщо протягом 10 днів після вручення вимоги (від дня, що вказаний у пункті вище) людина не прийшла, тоді ТЦК (упродовж 30 днів) звертається до суду з проханням обмежити призовника в праві керування транспортним засобом. Упродовж 5 днів суд має вирішити, чи відкривати провадження, а далі (упродовж 30 днів) ухвалити рішення у справі. Рішення можуть ухвалити без присутності призовника.

Оскільки в нас існує презумпція невинуватості, то ТЦК ще має довести суддям, що призовнику була вручена повістка і він не прийшов, а Нацполіція не змогла доставити його в ТЦК.

Суд не ухвалить рішення, якщо водійство є джерелом доходу для людини, якщо людина має інвалідність I чи II групи чи має дитину з такою інвалідністю. Обмеження накладаються до моменту прибуття в ТЦК. Апеляцію можна подати протягом 15 днів з дня ухвали.

У законі відсутня будь-яка відповідальність для працівників ТЦК, які не подали в суд на ухилянта. Також Головне юридичне управління зазначає, що позбавлення права керувати транспортним засобом через адміністративний суд суперечить суті адміністративного правосуддя. Тобто тут ідеться про невиконання конституційного обовʼязку — такі справи мали б розглядатися в рамках кримінального процесу чи справи про адміністративні правопорушення.

Штрафи за порушення мобілізації

Новий мобілізаційний закон, що вступає в силу 18 травня, нові штрафи не вводить. Однак напередодні президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 10379, який посилює відповідальність за порушення мобілізації та військові правопорушення. Порушення правил військового обліку під час воєнного стану каратимуть штрафом у 17 000—25 500 гривень. Такі штрафи загрожують, якщо людина не стоїть на обліку або вчасно не оновлює дані.

За порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію (відмову від повістки чи неявку за нею до ТЦК) під час воєнного стану загрожує штраф 17 000—25 000 гривень, а для посадовців органів влади, місцевого самоврядування, юридичних осіб і громадських об’єднань — 34 000—59 500 гривень. Штрафи можуть призначати і заочно.

Однак штрафи не виписуватимуть, якщо дані про людину територіальний центр комплектування (ТЦК) може отримати сам через держреєстри.

Мобілізація транспортних засобів

Вилучити транспортний засіб (ТЗ) може ТЦК, СБУ чи ГУР на підставі рішень місцевих державних адміністрацій. Якщо на людину записаний один транспортний засіб, його не заберуть. Здебільшого ідеться про вантажні автомобілі, які підходять для перевезення боєприпасів чи особового складу, а також про спеціальну техніку, яка може працювати в умовах бездоріжжя. Тобто імовірність «мобілізації» легковика є вкрай низькою.

ТЗ заборонять відправляти в інші регіони або за межі України, передавати права власності на них, здавати в довгострокову оренду чи використовувати як заставу.

Інформацію про наявні ТЗ у громадян ТЦК отримає від органів, що ведуть їхній облік (МВС, Державна служба морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства).