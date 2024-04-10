Демобілізацію прибрали із законопроєкту про мобілізацію. Її регламентують окремо

Доопрацьований законопроєкт про мобілізацію сьогодні внесуть на розгляд парламенту в другому читанні. Імовірно, його ухвалення займе не один робочий день, оскільки нардепи слухатимуть авторів, які вносили корективи, й ухвалюватимуть остаточне рішення про те, які правки відхилити, а які залишити. На Комітеті нардепи опрацювали 4 195 правок.

Членкиня профільного комітету Ірина Фріз заявила, що з документу прибрали положення про демобілізацію через 36 місяців служби та про ротацію військовослужбовців.

Це ініціатива головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського — він просить унормувати підстави для звільнення з військової служби, а також ввести на законодавчому рівні ротацію окремим законопроєктом.