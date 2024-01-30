У Раду внесли нову редакцію законопроєкту про мобілізацію. Що він передбачає

Уряд зареєстрував нову редакцію законопроєкту про проходження військової служби та мобілізації — під номером 10449. У Міноборони кажуть, що коментарі та зауваження до документа врахували спільно з Генштабом, урядом та нардепами.

Тепер законопроєкт визначає чіткий термін служби на період воєнного стану. Так, якщо військовослужбовець безперервно провів на службі 36 місяців, то це стане підставою для звільнення. Звільнення таких військовослужбовців визначатиметься строками за рішенням Ставки.

А от добровольці по мобілізації отримають відстрочку на два місяці для підготовки та вирішення особистих питань. Водночас люди з інвалідністю всіх груп звільняються від військової служби.

Також звільняються від призову на військову службу жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, крім тих, які мають заборгованість зі сплати аліментів.