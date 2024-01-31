Упродовж 60 днів з дня ухвалення закону про мобілізацію всі, хто є на обліку, мають оновити дані

Оновлений законопроєкт про проходження військової служби, мобілізацію та військовий облік № 10449 передбачає, що в разі набуття законом чинності всі громадяни, які перебувають на військовому обліку, упродовж 60 днів мають уточнити адресу проживання, номери засобів звʼязку, адреси електронної пошти та інші військово-облікові дані.

Ідеться про чоловіків і жінок (відповідних професій) віком від 25 до 60 років, які не служать зараз або не зняті з обліку.

Зробити це можна через центри надання адміністративних послуг, ТЦК або онлайн в особистому кабінеті на базі реєстру військовозобовʼязаних «Оберіг».

В електронний кабінет призовника, військовозобовʼязаного, резервіста можуть напряму надсилати повістки про виклик до територіального центру комплектування (ТЦК) і соціальної підтримки (військкомату). Водночас законопроєкт не виключає вручення повістки під розписку.

Днем вручення електронної повістки вважатиметься день отримання ТЦК повідомлення про її доставку в електронний кабінет призовника. У разі, якщо вона зʼявилася в е-кабінеті після 17-ї години, то вважатиметься врученою в робочий день, наступний після відправлення.