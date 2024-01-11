Кабмін офіційно відкликав законопроєкт про мобілізацію

Кабінет міністрів офіційно відкликав законопроєкт № 10378 про мобілізацію. У картці документа на сайті Верховної Ради вказано, що наразі його статус «проєкт відкликано».

Сьогодні, 11 січня, законопроєкт про мобілізацію повернули на доопрацювання — Рада не розглядала документ. За словами голови фракції «Слуга народу» Давида Арахамії, таке рішення ухвалили за результатами закритої наради з військовим командуванням і погоджувальної ради.

«Було багато дискусій. Ми розуміємо запит військового командування і готові йти назустріч. Але не всі норми можуть бути підтримані. Якісь положення прямо порушують права людини, якісь не є оптимально сформульованими. Про це відкрито сказали військовому командуванню. За результатами наради законопроєкт повертається ініціатору. Одночасно передаємо пропозиції, напрацьовані на комітеті та в робочих групах», — заявив Арахамія.

Зараз існують ще чотири альтернативні законопроєкти про мобілізацію. Це законопроєкти від Олексія Гончаренка (№ 10378-1), від Георгія Мазурашу (№ 10378-2), від Дмитра Разумкова та групи нардепів (№ 10378- 3), а також від Андрія Кіта та Миколи Люшняка (№ 10378-4).