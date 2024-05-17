Міноборони запускає застосунок для військовозобовʼязаних, призовників і резервістів. Тепер свої дані можна буде швидко оновити онлайн

Міністерство оборони України запускає мобільний застосунок «Резерв+» для військовозобовʼязаних, призовників і резервістів. Там можна буде оновити свої дані швидко й онлайн.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Застосунок запрацює в день набуття чинності оновленим законом про мобілізацію, тобто завтра, 18 травня. Він буде доступний для завантаження на смартфонах через App Store і Google Play Market.

Відзавтра всі військовозобовʼязані віком 18—60 років протягом 60 днів (до 16 липня включно) повинні оновити свої облікові дані: мобільний телефон, фактичне місце проживання та, за наявності, e-mail.

Під час оновлення даних направлення на військово-лікарську комісію видаватися не буде. Таке направлення можуть виписати згодом у разі потреби.

Оновити свої дані можна буде як у територіальних центрах комплектування чи центрах надання адміністративних послуг, які діють по всій країні, так і онлайн — у новому застосунку «Резерв+».

«Резерв+» дозволяє оперативно оновити дані та надає доступ до інформації у реєстрі військовозобовʼязаних «Оберіг». Після оновлення даних у застосунку можна буде побачити інформацію з реєстру «Оберіг» щодо себе.

Водночас, оновлюючи дані через ТЦК, окрім самого витягу з реєстру, військовозобовʼязаний також отримає відповідну відмітку у військовий квиток.

З 18 червня у застосунку «Резерв+» теж зʼявиться QR-код, відсканувавши який відповідні представники влади зможуть миттєво дізнатися про статус чоловіка як військовозобовʼязаного, призовника чи резервіста.