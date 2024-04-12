Кабмін затвердив доплати в 70 тисяч гривень військовим «на нулі»

Кабінет Міністрів 12 квітня ухвалив постанову, якою підвищив на 70 тисяч гривень грошове забезпечення військовим, які виконують бойові завдання на передовій.

Про це повідомив народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.

Тож тепер військові, окрім зарплати у 20—25 тисяч гривень і бойових доплат у 100 тисяч, мають право на доплату в 70 тисяч гривень за кожні 30 днів на передовій.

Додаткову виплату зможуть отримати бійці, які виконують завдання на лінії боєзіткнення з противником на відстані виконання бойових (спеціальних) завдань військовою частиною першого ешелону оборони або наступу до ротного опорного пункту включно. А також на території противника, зокрема на території між позиціями військ рф і Сил оборони, на тимчасово окупованій території України.