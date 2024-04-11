Парламент доручив уряду розробити законопроєкт про ротації та схвалити постанову про виплати військовим

Верховна Рада доручила Кабінету міністрів найближчим часом внести законопроєкт про ротацію та ухвалити постанову про одноразову виплату — 70 тисяч — для військових, які виконують бойові завдання на передовій.
Про це повідомив нардеп від партії «Голос» Ярослав Железняк.
За постанову проголосував 321 депутат.
Тепер уряд має розробити й внести на розгляд парламенту законопроєкти про вдосконалення механізмів ротації військових в умовах воєнного стану, їхнього звільнення з військової служби та медико-соціальної реабілітації.
І водночас розробити й ухвалити нормативно-правові акти щодо умов, розмірів і порядку виплат винагород військовим, зокрема одноразової винагороди в розмірі 70 тисяч гривень за кожні 30 днів тим, хто під час воєнного стану виконує бойові завдання на передовій.
- 10 квітня 2024 року представники комітету ВР повідомили, що в доопрацьованому законопроєкті про мобілізацію до другого читання прибрали положення про демобілізацію на прохання головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Він попросив, щоб це питання унормували в окремому законопроєкті. За словами речника Міноборони, законопроєкт про ротації та демобілізацію розроблятимуть протягом восьми місяців.
- 11 квітня Верховна Рада остаточно ухвалила законопроєкт № 10449 про мобілізацію і проходження військової служби.