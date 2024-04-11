Рада ухвалила законопроєкт про мобілізацію у другому читанні

Парламент остаточно ухвалив у другому читанні законопроєкт № 10449 про мобілізацію і проходження військової служби.
Про це із зали Верховної Ради повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.
За проголосували 283 депутати, один був проти, а 49 утрималися. Тепер закон має підписати президент Володимир Зеленський.
Під час другого читання врахували всі правки. Правку про демобілізацію через 36 місяців служби та ротацію із документа прибрали — влада підготує новий законопроєкт, який врегулює це питання.
Ухвалений документ передбачає зміни щодо процесів мобілізації, покарання для ухилянтів, базової військової служби, права на відстрочку, вводить нові обовʼязки військовозобовʼязаних і мотиваційні норми. Напередодні профільний Комітет опрацював усі поправки й оприлюднив порівняльну таблицю змін відносно першого читання. Ось, що передбачає закон, за який проголосували депутати.
- 7 лютого 2024 року Верховна Рада прийняла у першому читанні оновлений законопроєкт про мобілізацію. Тоді його підтримали без пропозицій Комітету.
- 10 квітня 2024 року представники комітету ВР повідомили, що в доопрацьованому законопроєкті про мобілізацію до другого читання прибрали положення про демобілізацію на прохання головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Він попросив, щоб це питання унормували в окремому законопроєкті. За словами речника Міноборони, законопроєкт про ротації та демобілізацію розроблятимуть протягом восьми місяців.