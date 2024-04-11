Рада ухвалила законопроєкт про мобілізацію у другому читанні

Парламент остаточно ухвалив у другому читанні законопроєкт № 10449 про мобілізацію і проходження військової служби.

Про це із зали Верховної Ради повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

За проголосували 283 депутати, один був проти, а 49 утрималися. Тепер закон має підписати президент Володимир Зеленський.

Під час другого читання врахували всі правки. Правку про демобілізацію через 36 місяців служби та ротацію із документа прибрали — влада підготує новий законопроєкт, який врегулює це питання.

Ухвалений документ передбачає зміни щодо процесів мобілізації, покарання для ухилянтів, базової військової служби, права на відстрочку, вводить нові обовʼязки військовозобовʼязаних і мотиваційні норми. Напередодні профільний Комітет опрацював усі поправки й оприлюднив порівняльну таблицю змін відносно першого читання. Ось, що передбачає закон, за який проголосували депутати.