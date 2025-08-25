На сайті Ради зʼявився текст законопроєкту про дозвіл на виїзд чоловікам 18-24 років

На сайті Верховної ради зʼявився текст законопроєкту № 13685, який пропонує дозволити виїзд за кордон чоловікам до 24 років.
Документ пропонує уточнити статтю 6 закону «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України».
Запропонована зміна передбачає, що обмеження на виїзд не стосується призовників та військовозобов’язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації у поточному та наступному роках через недосягнення віку призову.
Це означає, що обмеження збережуться для тих, кому цього або наступного року виповнюється 25 років.
- Президент Зеленський 12 серпня заявив, що доручив Кабміну підвищити вік для виїзду з України до 22 років. Зеленський тоді казав, що ця ініціатива «допоможе багатьом молодим українцям зберегти звʼязки з Україною та реалізуватись у навчанні в Україні».