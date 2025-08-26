Уряд дозволив чоловікам до 22 років перетинати кордон під час воєнного стану

Уряд 26 серпня оновив порядок перетину державного кордону. Відтепер чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон.

Про це повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.

Йдеться про всіх громадян відповідного віку.

Це рішення стосується як громадян, що перебувають в Україні, так і тих, що опинились за кордоном з різних причин. Зміни запрацюють наступного дня після офіційного опублікування постанови.

Що відомо про дозвіл на виїзд чоловікам

Володимир Зеленський 12 серпня заявив, що доручив Кабміну підвищити вік для виїзду з України до 22 років. Президент тоді казав, що ця ініціатива «допоможе багатьом молодим українцям зберегти звʼязки з Україною та реалізуватись у навчанні в Україні».

25 серпня на сайті Ради зʼявився текст законопроєкту про дозвіл на виїзд чоловікам від 18 до 24 років. Запропонована зміна передбачає, що обмеження на виїзд не стосується призовників і військовозобов’язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації в поточному та наступному роках через недосягнення віку призову.

Це означає, що обмеження збережуться для тих, кому цього або наступного року виповнюється 25 років.