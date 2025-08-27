Новим послом України в США призначили Ольгу Стефанішину

Новим послом України в США президент Володимир Зеленський 27 серпня призначив Ольгу Стефанішину.

Він повідомив, що вже підписав відповідний указ. На момент публікації новини на сайті ОП документа ще немає.

«Визначив ключові завдання для оновлення роботи нашого посольства, і головне — реалізувати повністю всі домовленості з Вашингтону — домовленості наші з президентом Трампом, і передусім в оборонній сфері», — сказав президент.

За його словами, Україна розраховує на швидких рух у відносинах із США. Зокрема, зараз є дві українські пропозиції — угода про зброю для України та угода про сучасні дрони для Сполучених Штатів.

Також Зеленський подякував експослу України у США Оксані Маркаровій — вона обіймала цю посаду всі роки повномасштабного вторгнення. Президент запропонував їй і надалі бути в команді. У якій саме ролі, він не уточнив.

Що відомо про Ольгу Стефанішину?

З 2020 року вона була віцепремʼєр-міністеркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. А у 2024 році також стала міністеркою юстиції та обіймала цю посаду до відставки уряду 16 липня. З 17 липня цього року вона обіймала посаду уповноваженої президента з питань розвитку співробітництва зі США.