У Польщі заявили, що вето президента Навроцького не залишить Україну без доступу до їх Starlink

Вето президента Польщі Кароля Навроцького на закон про допомогу українським біженцям не призведе до відключення доступу до Starlink, які Україні передала Польща.

Про це заявив керівник Офісу президента Польщі Збігнєв Богуцький у соцмережі Х.

«Вето президента Навроцького НЕ вимикає інтернет Starlink для України, оскільки витрати на цей зв’язок фінансуються на підставі положень чинного закону, а проєкт, поданий до Сейму президентом, зберігає цей стан речей. Достатньо у вересні оперативно провести цю президентську ініціативу через польський парламент», — написав він.

Богуцький додав, що аналогічна ситуація і щодо підтримки зберігання даних українського уряду у безпечному місці.

Що передувало

Навроцький 25 серпня наклав вето на законопроєкт про виплати і безкоштовне медобслуговування безробітним українцям. Він заявив, що допомогу мають надавати лише біженцям, які зобовʼязуються працювати в Польщі.

Законопроєкт передбачав продовження тимчасового захисту для громадян України, які тікають від війни, до 4 березня 2026 року. Крім того, в ньому уточнили умови для виплати «800 плюс», щоб її могли отримувати й діти, які закінчили середню школу до досягнення 18-річчя та виконують обов’язок навчання, відвідуючи ЗВО або кваліфікаційні професійні курси.

Після цього міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський заявив, що через вето Польща не зможе оплачувати роботу терміналів Starlink, які передала Україні. Станом на квітень 2025 року Україна отримала понад 50 тисяч терміналів Starlink від партнерів та донорів, з них 29 500 — від Польщі.