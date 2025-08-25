Україна не зможе отримати доступ до Starlink через вето президента Навроцького

Вето президента Польщі Кароля Навроцького на поправку до закону про допомогу українцям може позбавити Україну доступу до Starlink.
Про це заявив міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський.
«Президентські вето б’ють навмання! Кароль Навроцький своєю ухвалою відключає Україні інтернет, адже фактично саме це означає його рішення щодо закону про допомогу громадянам України. Це кінець інтернету Starlink, який Польща надає воюючій Україні», — заявив він.
Міністр додав, що вето означає «кінець підтримки зберігання даних українського уряду у безпечному місці».
Раніше цього ж дня стало відомо, що Навроцький наклав вето на поправку до закону, яка передбачала виплати і безкоштовне медобслуговування безробітним українцям. Він заявив, що допомогу мають надавати лише біженцям, які зобовʼязуються працювати в Польщі.
Ветована поправка також передбачала продовження тимчасового захисту для громадян України, які тікають від війни, до 4 березня 2026 року. Крім того, в ній уточнили умови для отримання виплати «800 плюс», щоб її могли отримувати й діти, які закінчили середню школу до досягнення 18-річчя та виконують обов’язок навчання, відвідуючи ЗВО або кваліфікаційні професійні курси.
- Україна з початку повномасштабного вторгнення використовує Starlink, зокрема для критично важливого звʼязку між військовими на фронті, а також для потреб цивільного населення особливо під час відключень світла. У лютому 2025 року Гавковський розповів, що Польща купувала термінали Starlink для України і оплачувала їхню роботу.