Нардеп «Європейської солідарності»: Парубій за пів року до вбивства просив про держохорону

Ексголова Верховної Ради України та нардеп Андрій Парубій, якого застрелили у Львові 30 липня, за пів року до вбивства просив надати йому державну охорону.
Про це в ефірі телеканалу КИЇВ24 повідомив нардеп фракції «Європейська солідарність» Володимир Ар’єв.
«Ми будемо з цим обовʼязково розбиратися, тому що пів року тому Андрій звертався з заявою про надання йому охорони, а охорона надана не була. Були до цього повідомлення про те, що щодо кількох державних політичних діячів є загрози», — сказав він.
В Управлінні державної охорони пояснили, що Андрій Парубій не входив до переліку посадовців, яким надають держохорону. Ось цей перелік державних посад:
- голова Верховної Ради України;
- прем’єр-міністр України;
- голова Конституційного суду України;
- голова Верховного суду;
- перший заступник голови Верховної Ради України;
- перший віцепрем’єр-міністр України;
- міністр закордонних справ України;
- генеральний прокурор;
- міністр оборони України;
- заступник голови Верховної Ради України.
Парубій та його родина могли отримати держохорону, коли посадовець обіймав посаду голови Верховної Ради України у 2016—2019 роках. А також упродовж одного року після того, як ці повноваження закінчились.
- Ексголову Верховної Ради та чинного нардепа Андрія Парубія вбили у Львові 30 липня, у нього вистрілили 8 разів. Розглядають різні версії, серед них російський слід. Триває розслідування.