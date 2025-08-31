Нардеп «Європейської солідарності»: Парубій за пів року до вбивства просив про держохорону

Ексголова Верховної Ради України та нардеп Андрій Парубій, якого застрелили у Львові 30 липня, за пів року до вбивства просив надати йому державну охорону.

Про це в ефірі телеканалу КИЇВ24 повідомив нардеп фракції «Європейська солідарність» Володимир Ар’єв.

«Ми будемо з цим обовʼязково розбиратися, тому що пів року тому Андрій звертався з заявою про надання йому охорони, а охорона надана не була. Були до цього повідомлення про те, що щодо кількох державних політичних діячів є загрози», — сказав він.

В Управлінні державної охорони пояснили, що Андрій Парубій не входив до переліку посадовців, яким надають держохорону. Ось цей перелік державних посад:

голова Верховної Ради України;

прем’єр-міністр України;

голова Конституційного суду України;

голова Верховного суду;

перший заступник голови Верховної Ради України;

перший віцепрем’єр-міністр України;

міністр закордонних справ України;

генеральний прокурор;

міністр оборони України;

заступник голови Верховної Ради України.

Парубій та його родина могли отримати держохорону, коли посадовець обіймав посаду голови Верховної Ради України у 2016—2019 роках. А також упродовж одного року після того, як ці повноваження закінчились.