США схвалили продаж Україні обладнання для Patriot і послуг Starlink на майже $330 мільйонів

Державний департамент США схвалив продаж Україні запчастин та іншого забезпечення до системи протиповітряної оборони Patriot на суму близько $179,1 мільйона.

Про це повідомило Управління воєнного співробітництва Міністерства оборони США.

«Бабелю» потрібна ваша підтримка У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня. Разово

Щомісяця 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати

Там зазначили, що Україна звернулась із запитом на закупівлю обладнання та послуг для підтримки роботи своїх систем ППО Patriot.

Пакет передбачає надання таких не-MDE послуг та обладнання:

засекречені та незасекречені запасні частини;

технічне обслуговування;

засекречене та незасекречене програмне забезпечення й оновлення;

модифікації системи та відповідні комплекти для модернізації;

засоби зв’язку та супутні аксесуари;

обладнання для технічного обслуговування;

технічна допомога представників уряду США та підрядників;

а також інші елементи логістичної та програмної підтримки.

Головними підрядниками виступатимуть корпорації RTX та Lockheed Martin.

Окремо Держдеп схвалив продаж послуг супутникового зв’язку Starlink та відповідного обладнання на загальну суму $150 мільйонів.