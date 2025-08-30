США схвалили продаж Україні обладнання для Patriot і послуг Starlink на майже $330 мільйонів

Державний департамент США схвалив продаж Україні запчастин та іншого забезпечення до системи протиповітряної оборони Patriot на суму близько $179,1 мільйона.
Про це повідомило Управління воєнного співробітництва Міністерства оборони США.
Там зазначили, що Україна звернулась із запитом на закупівлю обладнання та послуг для підтримки роботи своїх систем ППО Patriot.
Пакет передбачає надання таких не-MDE послуг та обладнання:
- засекречені та незасекречені запасні частини;
- технічне обслуговування;
- засекречене та незасекречене програмне забезпечення й оновлення;
- модифікації системи та відповідні комплекти для модернізації;
- засоби зв’язку та супутні аксесуари;
- обладнання для технічного обслуговування;
- технічна допомога представників уряду США та підрядників;
- а також інші елементи логістичної та програмної підтримки.
Головними підрядниками виступатимуть корпорації RTX та Lockheed Martin.
Окремо Держдеп схвалив продаж послуг супутникового зв’язку Starlink та відповідного обладнання на загальну суму $150 мільйонів.
- Наприкінці липня у США дозволили продати Україні ракетні комплекси HAWK і бойові машини піхоти Bradley.
- Раніше, 17 липня, президент Володимир Зеленський розповів, що Україна та США обговорюють «мегаугоду» про торгівлю зброєю. За нею США купуватимуть бойові безпілотники, випробувані в Україні, в обмін на згоду Києва придбати низку американських озброєнь.