У Києві закінчили рятувальні роботи на місці удару РФ по житловому будинку. Вони тривали понад 30 годин

У Києві зранку 29 серпня закінчили рятувальні роботи на місці російського ракетного удару по житловому будинку в Дарницькому районі. Вони тривали понад 30 годин.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський та очільник Міністерства внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Рятувальники розібрали основні масиви конструкцій зруйнованого будинку, аби переконатися, що під завалами більше немає людей. Деякі тіла досі не впізнані, 8 людей не виходять на зв’язок із рідними.

1 5







Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран

Зараз відомо, що через російську атаку загинуло 23 людини, з них 22 — через влучання в будинок у Дарницькому районі. Серед загиблих — четверо дітей, найменшій дівчинці було два роки.

Працівники ДСНС визволили з-під завалів 17 людей, серед яких 4 дитини. Загалом у столиці були поранені 53 людини.

Зараз іще тривають аварійно-відновлювальні роботи, аби жителі вцілілих квартир могли якнайшвидше забрати речі.