Під час атаки РФ по Києву постраждали офіси «Української правди», місії ЄС і Британської ради

У ніч проти 28 серпня під час масованої атаки росіян по Києву постраждали офіси видання «Українська правда» та місії Європейського Союзу, а також Британської ради.
Про це повідомили УП та голова МЗС Андрій Сибіга.
Журналісти розповіли, що пошкоджена будівля бізнес-центру, в якому розташований офіс «Української правди».
Наразі очікується офіційна інформація щодо масштабу ушкоджень і стану будівлі. Постраждалих немає. Редакція «Української правди» продовжує працювати в штатному режимі.
Також постраждав офіс місії ЄС. Сибіга назвав цю атаку прямим порушенням Віденської конвенції.
Крім того, постраждав і офіс Британської Ради. У пресслужбі відомства повідомили, що через пошкодження офіс буде зачиненим для відвідувачів.
«Попри можливі затримки з відповідями, ми продовжуємо нашу роботу з українськими партнерами в галузях освіти та культури. З нами можна зв’язатися електронною поштою», — додали у пресслужбі.
- У ніч проти 28 серпня росіяни запустили по Україні майже 600 дронів та 31 ракету, серед них були «Кинджали» та «Іскандери».
- У Києві станом на 10:58 відомо про 13 загиблих через атаку. Найбільше постраждали Дарницький та Дніпровський райони, одне з влучань повністю знищило підʼїзд пʼятиповерхівки.