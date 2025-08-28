Під час атаки РФ по Києву постраждали офіси «Української правди», місії ЄС і Британської ради

У ніч проти 28 серпня під час масованої атаки росіян по Києву постраждали офіси видання «Українська правда» та місії Європейського Союзу, а також Британської ради.

Про це повідомили УП та голова МЗС Андрій Сибіга.

Журналісти розповіли, що пошкоджена будівля бізнес-центру, в якому розташований офіс «Української правди».

Наразі очікується офіційна інформація щодо масштабу ушкоджень і стану будівлі. Постраждалих немає. Редакція «Української правди» продовжує працювати в штатному режимі.

Також постраждав офіс місії ЄС. Сибіга назвав цю атаку прямим порушенням Віденської конвенції.

Крім того, постраждав і офіс Британської Ради. У пресслужбі відомства повідомили, що через пошкодження офіс буде зачиненим для відвідувачів.

«Попри можливі затримки з відповідями, ми продовжуємо нашу роботу з українськими партнерами в галузях освіти та культури. З нами можна зв’язатися електронною поштою», — додали у пресслужбі.