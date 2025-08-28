Новини

Росіяни атакували Україну 31 ракетою і майже 600 дронами. Скільки знешкодила ППО

Автор:
Світлана Кравченко
Дата:

У ніч на 28 серпня війська РФ атакували Україну 31 ракетою і 598 дронами. Протиповітряна оборона знешкодила 589 ворожих повітряних цілей.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Загалом за ніч росіяни запустили по Україні 629 засобів повітряного нападу, а саме:

  • 598 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів;
  • 2 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал»;
  • 9 балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23;
  • 20 крилатих ракет Х-101.

Станом на 09:00 протиповітряна оборона знешкодила 589 повітряних цілей ворога: 563 дрони, одну аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал», 7 балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23 і 18 крилатих ракет Х-101.

Влучання ракет і ударних БпЛА зафіксували в 13 місцях, а падіння збитих цілей — у 26 місцях.

  • Зокрема, під масованою атакою опинився Київ. У низці районів пошкоджені та зруйновані будівлі. У Дарницькому районі ворог прямим влучанням знищив частину 5-поверхівки з першого по пʼятий поверх. Станом на 10:00 відомо про десятьох загиблих і десятки постраждалих.