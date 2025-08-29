Удар росіян по Києву. Кількість жертв зросла до 25

Через російську атаку по Києву в ніч проти 28 серпня загинули 25 людей.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

«Станом на цей час відомо про 25 загиблих, серед яких четверо дітей, десятки людей постраждали. Абсолютно підлий удар, який демонструє справжні наміри Путіна — продовжувати вбивства, а не робити кроки до миру», — написав він.

Атаки по Києву 28 серпня

У ніч проти 28 серпня росіяни запустили по Україні майже 600 дронів та 31 ракету, серед них були «Кинджали» та «Іскандери». У Києві зафіксували два випадки прямого влучання ракети у житловий будинок. У КМВА заявили про рекордні наслідки атаки — пошкодження фіксують у всіх районах міста в 33 місцях. Найбільше постраждали Дарницький і Дніпровський райони, одне з влучань повністю знищило підʼїзд пʼятиповерхівки.

Під час атаки постраждали офіси «Української правди», «Радіо Свобода», Європейського інвестиційного банку, місії ЄС і Британської ради.

Речниця Білого дому Керолайн Левітт сказала, що президент США Дональд Трамп «незадоволений, але й не здивований» атакою РФ у Києві.