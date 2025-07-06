Обмін полоненими, далекобійні удари по Росії і зупинка допомоги від США. Головне за тиждень

Цього тижня Україна зіткнулася з призупиненням частини американської військової допомоги, завдала кілька далекобійних ударів по Росії, повернула з полону десятки українців, а також уклала важливі угоди з Данією і США.

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США зупинили частину військової допомоги Україні

Міністерство оборони США призупинило частину військових поставок Україні за гроші, які виділили ще за президентства Джо Байдена. Йдеться про ракети для систем ППО Patriot, високоточні артилерійські снаряди, ракети Hellfire, високоточні системи GMLRS, гранатомети, переносні зенітні комплекси Stinger і ракети класу «повітря — повітря» AIM.

Офіційною причиною назвали те, що нібито запаси озброєнь США занадто скоротилися, а в Білому домі пояснили, що таке рішення «ставить інтереси Америки на перше місце». Згодом NBC News дізналося, що це зробили, попри аналіз, який свідчив, що пакет призупиненої допомоги не становить загрози для боєготовності армії США.

Як зʼясували журналісти Politico, Пентагон нікого не попередив про зупинку допомоги Україні. Це розлютило навіть союзників Трампа. У Міноборони України зазначили, що їх про таке рішення не повідомляли. Європейських посадовців «приголомшило» це, і вони попросили надати розʼяснення щодо зупинки постачання.

За день після цієї новини президент Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп поспілкувалися телефоном. Як пише Axios, Трамп заявив Зеленському, що хоче допомогти з ППО і пообіцяв розібратися з призупиненням допомоги.