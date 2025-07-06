Україна ввела нові санкції проти Росії — вони націлені на її фінансові схеми, зокрема криптовалютні

Президент Володимир Зеленський підписав новий санкційний пакет — він спрямований проти російських фінансових схем, зокрема криптовалютних.

Про це він розповів у відеозверненні, а також про це свідчить указ № 465/2025.

Пакет синхронізується із санкціями партнерів і містить українські ініціативи.

«Тільки через одну компанію, яка тепер уже в санкційному списку, і тільки від початку цього року, тобто до санкцій, росіяни провели кілька мільярдів доларів, і в основному це саме для потреб їхньої військової промисловості», — заявив Зеленський.

Під санкції сьогодні потрапили 60 компаній і 73 громадяни Росії. По кожній компанії і по кожній людині Україна буде працювати з партнерами, щоб об’єднати санкції під різні юрисдикції.

Серед тих, хто потрапив під санкції, — молдовський олігарх Ілан Шор з громадянством Росії. Як писала Financial Times, Шор заснував криптовалютний токен A7A5, щоб допомогти Росії обходити санкції. І за допомогою нього він за чотири місяці перемістив близько $9,3 мільярда.