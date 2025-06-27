Зеленський увів санкції проти низки російських громадян і підприємств, причетних до ВПК Росії

Президент Володимир Зеленський запровадив нові санкції проти РФ. Вони поширилися на російських громадян і компанії, що мають звʼязок з військово-промисловим комплексом Москви.
Про це йдеться в указі президента України № 423/2025 від 27 червня.
Загалом під обмеження потрапили 87 субʼєктів: 52 фізичні особи, тобто громадяни РФ, і 35 юридичних осіб (з них 34 — податкові резиденти Росії, один — Китаю).
У переліку є фірми та їхні керівники, які співпрацюють з промисловими підприємствами ворога «Особливої економічної зони промислово-виробничого типу «Алабуга». Тобто ці компанії постачають компоненти, обладнання та матеріали для виробництва дронів-камікадзе окупантів та обладнання для російського ВПК.
- Раніше цього ж дня Зеленський увів у дію рішення РНБО «Про синхронізацію санкційного тиску України, Європейського Союзу та інших учасників «Групи семи» на Російську Федерацію і повʼязаних з нею субʼєктів». Тепер Кабмін, СБУ, Нацбанк, Служба зовнішньої розвідки та Офіс генпрокурора мають впровадити в Україні всі обмеження, ухвалені міжнародними партнерами. Також їх повинні синхронізувати з національним законодавством і узгодити вже введені українські санкції з Брюсселем, Вашингтоном тощо.
- Попередні санкції президент України вводив минулого тижня. Обмеження 20 червня стосувалися оборонних компаній РФ, зокрема виробників дронів. А до підсанкційних списків 22 червня потрапили люди та компанії, які ведуть бізнес на тимчасово окупованій території України, зокрема в Криму.
- Серед них — нардеп-утікач Артем Дмитрук, екснардеп Олександр Онищенко, а також український продюсер і президент кінокомпанії Star Media Владислав Ряшин. Детально про санкції тут і тут.