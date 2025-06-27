Україна та її партнери синхронізують санкції проти РФ — Зеленський ввів в дію відповідне рішення РНБО

Президент Володимир Зеленський 27 червня ввів в дію рішення РНБО «Про синхронізацію санкційного тиску України, Європейського Союзу та інших учасників Групи семи на Російську Федерацію і пов’язаних з нею суб’єктів».

Про це стало відомо з відповідного указу №422.

Кабмін, СБУ, Нацбанк, Служба зовнішньої розвідки та Офіс Генпрокурора повинні впровадити в Україні всі санкції, які ухвалили міжнародні партнери, і синхронізувати їх із національним законодавством.

Уряд, СБУ, Служба зовнішньої розвідки та Офіс Генпрокурора мають узгодити вже введені українські санкції з ЄС, США та інших країнами.

Санкції, які ухвалюють міжнародні партнери, мають подавати на розгляд РНБО не пізніше ніж через 15 днів після того, як вони набули чинності в іншій державі або обʼєднанні держав.

«Росія має відчувати реально болісні наслідки того, що блокує всі дипломатичні зусилля й мирні пропозиції та затягує війну. Санкції ЄС, санкції інших учасників «Групи семи», санкції інших країн, зв’язки з якими відчутні для Росії, – усе це має працювати на сто відсотків», — прокоментував рішення Зеленський.