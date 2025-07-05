Дрони атакували Росію цієї ночі. Під ударом були військові аеродроми та завод

Вночі та вранці 5 липня кілька регіонів Росії атакували дрони, під ударами були військові обʼєкти.

Про атаки повідомляють місцеві телеграм-канали.

У місті Борисоглібськ Воронезької області після атаки моніторинг пожеж NASA фіксує задимлення в районі військового аеродрому.

Генштаб підтвердив атаку по аеродрому, на якому базуються літаки Су-34, Су-35С та Су-30СМ. Сили оборони поцілили по складу з керованими авіабомбами, навчально-бойовому літаку та, ймовірно, іншим літакам.

У Чебоксарах (Чуваська республіка) місцева влада підтвердила атаку по складу і заводу «ВНИИР-Прогресс» — він виробляє деталі для російських дронів. Після удару в місті проблеми з мобільним інтернетом.

Жителі Енгельса (Саратовська область) кажуть про удар по місцевому військовому аеродрому. Під атакою був і Саратов.

Російське Міноборони заявляє, що за ніч їхня ППО начебто знищила 94 дрони.