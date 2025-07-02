Bloomberg: Європейські союзники просять США пояснити зупинку постачань ракет і снарядів для України

Європейських посадовців «приголомшило» рішення Адміністрації президента США Дональда Трампа призупинити поставки для України деяких боєприпасів, зокрема ракет для ППО Patriot, високоточних артилерійських снарядів, ракет Hellfire.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

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Така ситуація особливо здивувала європейців тому, що Дональд Трамп на саміті НАТО казав, що розгляне можливість постачати більше систем ППО Patriot в Україну.

Європейські союзники звернулися до Білого дому США з проханням надати розʼяснення щодо зупинки постачання. Деякі союзники вважають, що Вашингтон може помʼякшити свою позицію або взагалі скасувати це рішення.

Тим часом президент України Володимир Зеленський теж зреагував на американське рішення і заявив, що «зараз на робочих рівнях між Україною та Сполученими Штатами з’ясовують усі деталі щодо постачання оборонної підтримки, зокрема компонента ППО».

Раніше цього дня видання Politico з посиланням на джерела написало, що Пентагон зупиняє постачання для України деяких боєприпасів, які виділили ще за президента США Джо Байдена. Йдеться про ракети для систем ППО Patriot, високоточні артилерійські снаряди, ракети Hellfire та інші, які Україна запускає з винищувачів F-16 і дронів.

Заступниця прессекретаря Білого дому Анна Келлі сказала, що рішення ухвалили, «щоб поставити інтереси Америки на перше місце після перегляду Міністерством оборони нашої військової підтримки та допомоги іншим країнам по всьому світу».