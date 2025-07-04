Axios: Трамп заявив Зеленському, що хоче допомогти з ППО і пообіцяв розібратись з призупиненням допомоги

Президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що США хочуть допомогти Україні з протиповітряною обороною через зростання атак з боку Росії.
Про це виданню Axios анонімно розповіли джерела серед українських високопосадовців.
За словами двох джерел, розмова між Трампом і Зеленським тривала близько 40 хвилин і значною мірою була присвячена потребам України у протиповітряній обороні.
Одне з джерел повідомило, що Трамп знав про нещодавню ескалацію з боку Росії, зокрема про авіаудари по українських містах і лінії фронту.
«Трамп сказав, що хоче допомогти з ППО, і пообіцяв перевірити, що саме було поставлено на паузу, якщо таке дійсно є», — зазначив співрозмовник.
Український посадовець додав, що Трамп і Зеленський домовилися, що найближчим часом команди зі США та України зустрінуться для обговорення ППО та інших поставок озброєння.
- Трамп і Зеленський поговорили телефоном ввечері 4 червня. За словами Зеленського, вони обговорили «можливості щодо ППО й домовились, що будемо працювати над збільшенням захисту неба». Трамп розмову поки не коментував.
- За день до цього Трамп мав розмову з Путіним. Американський президент казав, що він цією розмовою дуже розчарований, адже Путін «не виглядає як людина, яка хоче закінчити війну».