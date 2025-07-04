Axios: Трамп заявив Зеленському, що хоче допомогти з ППО і пообіцяв розібратись з призупиненням допомоги

Президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що США хочуть допомогти Україні з протиповітряною обороною через зростання атак з боку Росії.

Про це виданню Axios анонімно розповіли джерела серед українських високопосадовців.

«Бабелю» потрібна ваша підтримка У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня. Разово

Щомісяця 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати

За словами двох джерел, розмова між Трампом і Зеленським тривала близько 40 хвилин і значною мірою була присвячена потребам України у протиповітряній обороні.

Одне з джерел повідомило, що Трамп знав про нещодавню ескалацію з боку Росії, зокрема про авіаудари по українських містах і лінії фронту.

«Трамп сказав, що хоче допомогти з ППО, і пообіцяв перевірити, що саме було поставлено на паузу, якщо таке дійсно є», — зазначив співрозмовник.

Український посадовець додав, що Трамп і Зеленський домовилися, що найближчим часом команди зі США та України зустрінуться для обговорення ППО та інших поставок озброєння.