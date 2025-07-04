Зеленський і Трамп провели «дуже важливу й корисну» розмову. Ось про що говорили

Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп 4 липня провели розмову. Говорили про російські повітряні удари, ситуацію на фронті, можливості спільного виробництва, зокрема дронів, а також — взаємні закупівлі та інвестиції.
Про це повідомив український президент у своєму телеграм-каналі і назвав розмову «дуже важливою і корисною».
«Президент Трамп дуже добре поінформований, дякую за цю увагу до України. Обговорили можливості щодо ППО й домовились, що будемо працювати над збільшенням захисту неба. Домовилися про відповідну зустріч наших команд», — написав він.
І додав, що Україна підтримує всі зусилля, щоб зупинити вбивства й відновити сталий мир, і виступає за американські пропозиції.
Зеленський підтвердив у розмові з Трампом, що Київ готовий до прямих проєктів зі спільного виробництва із США, оскільки це необхідно для безпеки, особливо що стосується дронів і відповідних технологій.
Також Володимир Зеленський привітав Дональда Трампа й увесь американський народ із Днем незалежності, а ще — подякував за надану підтримку.
- Напередодні, 3 липня, президент США Трамп провів телефонну розмову з Путіним. Вона стосувалася, серед іншого, війни Росії проти України. Трамп заявив, що дуже розчарований їхньою розмовою. За його словами, він не бачить ознак, що Путін збирається зупинитися.
- Водночас 3 липня Україна і США підписали угоду про спільне виробництво дронів.
- Наприкінці червня Володимир Зеленський і Дональд Трамп зустрічалися наживо на полях саміту НАТО. Тоді лідери говорили про те, як досягти припинення вогню і справжнього миру.