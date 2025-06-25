Зеленський назвав зустріч із Трампом «тривалою і змістовною». Про що говорили президенти (доповнено)

Володимир Зеленський і Дональд Трамп провели зустріч 25 червня на полях саміту НАТО.

Президент України розповів, що під час розмови з Трампом вони охопили всі «справді значимі питання». Зокрема, лідери говорили про те, як досягти припинення вогню і справжнього миру, а також про те, як захистити українців.

«Я дякую пану президенту, дякую Сполученим Штатам. [...] Цінуємо увагу й готовність допомагати наближенню миру», — написав Володимир Зеленський і додав, що деталі зустрічі будуть згодом.

На пресконференції Трамп назвав зустріч із Зеленським «чудовою» і сказав, що він був радий був бачити президента України, яким був «милим». На запитання журналістів, чи обговорювали вони з президентом України припинення вогню, Трамп відповів: «Ні, я просто хотів побачити, як у нього справи». Президент США сказав, що, якщо зможе, то поговорить з Путіним, «чи можемо ми припинити війну».

«Вони — сміливі люди. Він веде свою війну і відвойовує свою державу. Це дуже складна битва, яку він веде, але він успішний в ній», — заявив Трамп.

Речник президента Сергій Никифоров розповів журналістам, що зустріч президентів тривала близько 50 хвилин.