Медіа: Трамп схвалив план атаки на Іран. США готуються до удару в найближчі дні

Президент США Дональд Трамп уже схвалив план можливої атаки на Іран. Однак відкладає її, щоб подивитися, чи відмовиться Іран від своєї ядерної програми. Попри це американські посадовці чекають на атаку в найближчі дні.

Про це пишуть Bloomberg і The Wall Street Journal.

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Вашингтон готує інфраструктуру для безпосереднього втручання у конфлікт із Тегераном. Керівництво кількох федеральних відомств також почало підготовку до можливого нападу. Однак посадовці, які говорили з журналістами, зазначають, що ситуація все ще розвивається і може змінитися.

Однією з можливих цілей для США є добре захищений обʼєкт зі збагачення урану у Фордо. Він розташований під гірським масивом, тож зруйнувати його можуть лише найпотужніші бомби. На останнє запитання, чи ухвалив він рішення про удар по ядерних обʼєктах Ірану, Трамп відповів: «Я можу це зробити, а можу й ні». Він також повторив свою вимогу беззастережної капітуляції Ірану: «Наступний тиждень буде вирішальним. А можливо, і менше ніж тиждень». Один із представників Білого дому зазначив, що «всі варіанти залишаються на столі».

За даними Axios, одне з ключових питань, яке зараз хвилює Трампа: якщо США приєднаються до війни Ізраїлю з Іраном, то чи справді вони знищать найбільш укріплений ядерний обʼєкт Ірану у Фордо. Сумніви Трампа в цьому — одна з причин, чому він ще думає, чи варто атакувати Іран.

За словами американських чиновників, Трамп хоче переконатися, що така атака справді необхідна й не втягне США в тривалу війну на Близькому Сході. І, найголовніше, що це справді знищить ядерну програму Ірану. Президент США спеціально спитав своїх військових радників, чи вдасться їм знищити завод у Фордо, і ті запевнили, що так. Однак невідомо, чи переконало це Трампа.

Протягом багатьох років Трамп виступав за невтручання США у закордонні конфлікти та будував свою кампанію на обіцянках запобігти новій світовій війні й зосередитися на внутрішніх справах.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі каже, що його країна залишається «відданою дипломатії» і «ніколи не прагнула й не прагнутиме володіти ядерною зброєю». Водночас верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї пригрозив «неминучою відповіддю», якщо США вирішать втрутитися у цей конфлікт.

Міністри закордонних справ Великої Британії, Франції та Німеччини планують провести переговори із іранським колегою вже 20 червня у Женеві.