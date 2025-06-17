Axios: Трамп серйозно розглядає можливість атакувати ядерні обʼєкти Ірану

Президент США Дональд Трамп серйозно розглядає можливість атакувати ядерні обʼєкти Ірану, особливо підземний завод зі збагачення урану у Фордо.

Про це пише Axios з посиланням на джерела.

За даними медіа, Трамп мав провести зустріч зі своєю командою з національної безпеки у Ситуаційній кімнаті Білого дому сьогодні о 13:00 за місцевим часом (20:00 за Києвом), щоб ухвалити рішення щодо політики США у війні між Ізраїлем та Іраном.

Трамп достроково повернувся з саміту G7, щоб зосередитись на ситуації з Іраном. На борту Air Force One він заявив журналістам, що його не цікавить перемир’я, а лише «справжнє завершення» війни та ядерної програми Ірану.

У Білому домі розглядалася можливість прямої зустрічі з іранською стороною цього тижня, але Трамп сказав, що це залежатиме «від того, що трапиться після мого повернення» до Вашингтона.

Двоє ізраїльських посадовців повідомили Axios, що прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу та ізраїльський оборонний істеблішмент вірять, що Трамп найближчими днями може вступити у війну, щоб бомбардувати підземні об’єкти збагачення в Ірані.

Наразі США допомагали Ізраїлю захищатися від ракет, але не брали участі в наступальних операціях.

Нещодавно Трамп назвав верховного лідера Ірану аятолу Алі Хаменеї легкою мішенню і заявив, щоу США є інформація про те, де він переховується.

Що відбувається на Близькому Сході

У ніч на 13 червня Ізраїль атакував центр іранської ядерної, ракетної та військової інфраструктури. Після цього в Ірані оголосили, що не братимуть участі в переговорах зі США про ядерну програму, запланованих на 15 червня. Ввечері 13 червня Іран у відповідь атакував Ізраїль балістикою.