«Наше терпіння закінчується». Трамп назвав верховного лідера Ірану «легкою мішенню»

Президент США Дональд Трамп назвав верховного лідера Ірану аятолу Алі Хаменеї легкою мішенню — є інформація про те, де він переховується. Проте «поки що» його не вбиватимуть. Трамп каже про «безумовну капітуляцію». Усі ці заяви американський лідер зробив у своїй соціальній мережі Truth Social. «Він легка мішень, але поки що у безпеці — ми не збираємося його ліквідовувати (вбивати!), принаймні наразі. Але ми не хочемо, щоб по цивільних або американських солдатах запускали ракети. Наше терпіння закінчується», — написав Трамп. Він додав, що тепер є повний і абсолютний контроль над небом Ірану. Каже, що Іран має хорошу ППО, але вона не зрівняється з американською: «Ніхто не робить краще, ніж США».

Що передувало Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу не виключає спроби вбивства верховного лідера Ірану. Напередодні політик заявив: він вважає, що удар по верховному лідеру Ірану Алі Хаменеї не спричинив би ескалації, а навпаки — поклав би край поточному конфлікту між Ізраїлем та Іраном. На запитання, чи справді Ізраїль націлюється на верховного лідера Ірану, Нетаньягу відповів: «Ми робимо те, що вважаємо за потрібне». Цим коментарям ізраїльського премʼєра передували повідомлення Reuters та Fox News від 15 червня про те, що Трамп ветував план Ізраїлю щодо вбивства верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї. Медіа посилались на американські джерела. Одразу після цих публікацій Нетаньягу заявив, що «є багато неправдивих повідомлень про розмови, яких ніколи не було». «І я думаю, що Сполучені Штати знають, що добре для Сполучених Штатів», — додав тоді він. Що відбувається на Близькому Сході У ніч на 13 червня Ізраїль атакував центр іранської ядерної, ракетної та військової інфраструктури. Після цього в Ірані оголосили, що не братимуть участі в переговорах зі США про ядерну програму, запланованих на 15 червня. Ввечері 13 червня Іран у відповідь атакував Ізраїль балістикою.