Нетаньягу не виключає спроби вбивства верховного лідера Ірану

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу вважає, що удар по верховному лідеру Ірану Алі Хаменеї не спричинив би ескалації, а навпаки — поклав би край поточному конфлікту між Ізраїлем та Іраном.

Про це він сказав в інтервʼю ABC News.

Так Нетаньягу відреагував на слова кореспондента каналу. Джонатан Карл запитав Нетаньягу про повідомлення, що президент США Дональд Трамп відхилив ізраїльський план із ліквідації верховного лідера Ірану, побоюючись ескалації.

«Ми маємо за плечима пів століття конфлікту, який розпалює цей режим, що тероризує всіх на Близькому Сході; обстрілює нафтові поля Aramco в Саудівській Аравії; поширює тероризм, підривну діяльність і саботаж всюди. Цієї «вічної війни» хоче саме Іран, і він підводить нас до межі ядерної війни. Фактично Ізраїль намагається цьому завадити, покінчити з цією агресією, і ми можемо це зробити, лише якщо протистоїмо силам зла», — зазначив він.

На запитання, чи справді Ізраїль націлюється на верховного лідера Ірану, Нетаньягу відповів: «Ми робимо те, що вважаємо за потрібне».

Що передувало

Уночі 13 червня Ізраїль атакував центр іранської ядерної, ракетної та військової інфраструктури.

Для того щоб нейтралізувати іранську протиповітряну оборону, Моссад задовго до атаки створив базу БпЛА на території Ірану. Їх одночасно запустили ще до початку атаки.

Після масштабного ізраїльського обстрілу в Ірані оголосили, що не братимуть участі в переговорах зі США про ядерну програму, запланованих на 15 червня.

Увечері того ж дня Іран запустив по Ізраїлю балістичні ракети кількома хвилями. Це відповідь на атаку ЦАХАЛ на військові та ядерні обʼєкти Ірану. Пізніше Військово-повітряні сили Ізраїлю заявили, що в ніч на 14 червня завдали ударів по оборонних обʼєктах у Тегерані. Ізраїльські літаки вразили десятки цілей, зокрема інфраструктуру зенітно-ракетних комплексів.

У ніч на 15 червня країни продовжили обмінюватися ударами. Ізраїль атакував штаб-квартиру Міністерства оборони Ірану в Тегерані та обʼєкти ядерної програми. А 16 червня під удар потрапив державний мовник IRIB.