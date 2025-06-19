FT: Трамп достроково покинув саміт G7 через незацікавленість у зустрічі із Зеленським

Президент США Дональд Трамп не був зацікавлений в зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським. Це стало однією з причин, чому він достроково залишив саміт G7 у Канаді, який проходив 16—17 червня.

Про це пише Financial Times із посиланням на людей, обізнаних у цьому питанні.

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Видання зазначає, що на рішення президента США покинути саміт достроково також вплинуло роздратування президентом Франції Емманюелем Макроном, який 15 червня відвідав Гренландію і виступив проти планів Трампа взяти її під контроль. Макрон став першим іноземним лідером, який відвідав острів після погроз Трампа про анексію, писало Le Figaro.

До зустрічі лідерів G7 видання Axios писало, що Трамп і Зеленський планували зустрітися у другий день саміту G7 в Канаді, який був зосереджений на підтримці України. Проте президент США достроково покинув захід, тоді офіційною причиною назвали ескалацію на Близькому Сході між Іраном та Ізраїлем.

На тлі того, що американський президент покинув зустріч лідерів G7 достроково, НАТО скоротило майбутній саміт до однієї робочої сесії, щоб «Трамп не занудьгував і не пішов раніше».

Спочатку планували, що саміт триватиме три дні, але тепер його скоротили до однієї робочої сесії тривалістю дві з половиною години. У ній візьмуть участь 32 лідери, які обговорюватимуть зобов’язання стосовно витрат в рамках НАТО. Також у вівторок відбудеться неформальна вечеря, яку організують король і королева Нідерландів.

Один із чиновників пояснив, що головна мета полягає в тому, щоб зробити саміт якомога коротшим і максимально зосередженим, із мінімальними можливостями для перешкод.

Старший віцепрезидент Німецького фонду Маршалла Клаудія Мейджор під час заходу FT Live у Берліні в четвер зауважила, що тривалість сесії скоротили з двох днів до двох годин, тож, на її думку, це можливо, і вона сподівається, що це спрацює. Водночас вона зазначила, що більше не намагається передбачити дії Трампа.