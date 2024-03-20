Дональд Трамп назвав умови, за яких США не вийдуть з НАТО у разі його президентства

Дональд Трамп заявив, що США «на 100%» залишатимуться в НАТО, якщо його оберуть президентом, за умови, що європейські країни «гратимуть чесно». Тобто фінансово вкладатимуться в Альянс.

Про це він заявив в інтервʼю для британського телеканалу GB News.

Американський політик підтвердив свою відданість трансатлантичному Альянсу, однак застеріг європейські країни не «користатися» з американської підтримки.

Це продемонструвало помʼякшення його риторики щодо виходу США з НАТО. Нещодавно Дональд Трамп заявляв, що «заохочуватиме» росію «робити все, що завгодно» з країнами-членами НАТО, які не виконали своїх фінансових зобовʼязань перед Альянсом.

Тепер експрезидент говорить, що Європа мусить внести «свою справедливу частку» витрат на оборону. Те ж саме він обіцяє робити й зі сторони США, якщо виграє президентські вибори восени.

За даними НАТО, близько двох третин з 32 країн-членів зараз витрачають на оборону на цільовому рівні Альянсу 2% або більше від ВВП.

Наразі Європа все більше непокоїться щодо надійності ролі США в європейській безпеці, зокрема через риторику Дональда Трампа й затримку військової допомоги Україні.