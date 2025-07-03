Україна і США підписали угоду про спільне виробництво дронів. Деталі

Президент Володимир Зеленський під час візиту в Данію оголосив про угоду стосовно українсько-американського виробництва дронів.

Угода стосується кількох компаній, які вироблятимуть дрони різного типу впродовж цього і наступного років. На цей рік планують створити сотні тисяч безпілотників, а надалі — ще більше.

«Головний компонент — це дрони-перехоплювачі, які вже показали себе в Україні. Дуже розраховуємо на збиття «шахедів» у великій кількості. Це хороший початок — працювати в цьому напрямі. Також домовилися з колегами, що деякі наші продакшени зможуть мати доступ до відповідних технологій. Це може прискорити можливість збільшення виробництва», — написав Володимир Зеленський.

Наразі в Україні дрони-перехоплювачі виробляють чотири компанії. Такі безпілотники збивають десятки ворожих дронів, коли ті атакують Україну.