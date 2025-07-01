Джерела «Бабеля»: Дрони СБУ вразили завод «Купол» в російському Іжевську

Дрони Служби безпеки України вранці 1 липня вразили електромеханічний завод «Купол» в російському Іжевську, що розташований у республіці Удмуртія. Там виготовляють дрони та зенітно-ракетні комплекси.

Про це«Бабелю» повідомили джерела в СБУ.

Дрони завдали удару по виробничих потужностях і складських приміщеннях. Відстань до цілі — понад 1 300 кілометрів. Фіксують щонайменше два влучання по корпусах заводу — там спалахнула пожежа.

Це підприємство виконує замовлення Міноборони РФ: виготовляє зенітно-ракетні комплекси «Тор» та «Оса», а також розробляє ударні безпілотники «Гарпія». Завод перебуває під міжнародними санкціями як обʼєкт російського військово-промислового комплексу — у жовтні минулого року США ввели проти підприємства санкції.

«СБУ з хірургічною точністю продовжує завдавати ударів по підприємствах ВПК РФ, які працюють на війну проти України. Кожна така спецоперація знижує наступальний потенціал ворога, порушує ланцюги військового виробництва та демонструє, що навіть у глибокому тилу Росії немає безпечних зон для її військової інфраструктури», — зазначило джерело в СБУ.