Сили оборони атакували завод з виробництва акумуляторів для російської армії

В ніч на 3 липня українські Сили оборони атакували завод «Енергія» у місті Єлець Липецької області РФ. Там виробляють батареї та акумулятори для Збройних сил Росії.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Підприємство виробляє батареї та акумулятори до оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер-М», крилатих ракет морського базування Х-35У та енергетичних модулів для спеціалізованих комплексів.

Також завод виробляє акумулятори для універсальних модулів планерування і корекції. Це російська розробка, яка перетворює звичайні вільнопадаючі авіаційні бомби на плануючі з підвищеною точністю і дальністю.

Наразі виробництво там зупинилося. На території підприємства фіксували вибухи.