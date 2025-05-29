В Афганістані таліби вимагають відривати голови фігуркам в настільному футболі — інакше гру повністю заборонять

Таліби заборонили настільний футбол у провінції Дайкунді. За словами представників угруповання, мініатюрні фігурки гравців у грі нагадують ідолів, що, на їхню думку, заборонено в ісламі.

Про це пише Afghanistan International.

За даними джерел медіа, таліби наказали клубам настільного футболу відламати голови фігуркам гравців, щоб мати змогу продовжувати гру. У разі невиконання цієї вимоги буде запроваджена повна заборона.

Протягом останніх чотирьох років уряд талібів дедалі більше обмежує або забороняє різні ігри та розважальні активності в Афганістані. Раніше спортивна влада талібів припинила діяльність Шахової федерації Афганістану, оголосивши шахи «харамом» (забороненим).