В Афганістані таліби вимагають відривати голови фігуркам в настільному футболі — інакше гру повністю заборонять

Таліби заборонили настільний футбол у провінції Дайкунді. За словами представників угруповання, мініатюрні фігурки гравців у грі нагадують ідолів, що, на їхню думку, заборонено в ісламі.
Про це пише Afghanistan International.
За даними джерел медіа, таліби наказали клубам настільного футболу відламати голови фігуркам гравців, щоб мати змогу продовжувати гру. У разі невиконання цієї вимоги буде запроваджена повна заборона.
Протягом останніх чотирьох років уряд талібів дедалі більше обмежує або забороняє різні ігри та розважальні активності в Афганістані. Раніше спортивна влада талібів припинила діяльність Шахової федерації Афганістану, оголосивши шахи «харамом» (забороненим).
- Після захоплення влади в серпні 2021 року таліби почали поступово вводити численні обмеження. В основному вони стосуються жінок. Зокрема, «Талібан» заборонив жінкам навчатися в університетах та в середній школі, наказав приватним університетам не допускати їх до вступних іспитів, заборонив жінкам працювати в неурядових організаціях, займатися спортом, відвідувати парки розваг та їздити в автомобілі без хіджаба.
- У країні також закрили салони краси для жінок, заборонили жінкам відвідувати національний парк Банд-е-Амір, а жінок, які зазнали насильства, відправляють до вʼязниць. Згодом «Талібан» заборонив жінкам говорити на публіці, а потім і спілкуватися між собою. Крім того, в Афганістані заборонили встановлювати вікна в будинках, які б виходили на місця, де часто бувають жінки — подвірʼя, кухня, колодязь тощо.
- У березні 2024 року верховний лідер «Талібану» Мавлаві Хібатулла Ахундзада пообіцяв почати публічно забивати жінок камінням до смерті на знак боротьби із західною демократією.