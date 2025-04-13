Нові санкції, перші полонені китайці, міжнародна допомога та удар по Сумах. Головне за тиждень

У неділю, 13 квітня Росія завдала ракетного удару по центру Сум — загинули десятки людей, серед них діти. Впродовж тижня Україна оголосила нові санкції проти російських пропагандистів і бізнесменів, а союзники пообіцяли нову військову допомогу. Також стало відомо про перших китайських військових, які воюють на боці РФ.
«Бабель» зібрав головні новини тижня, щоб ви залишалися в курсі подій.
Удар по Сумах
Росіяни вдарили по центру Сум двома балістичними ракетами типу «Іскандер-М»/ KN-23 вранці 13 квітня. Загинуло 34 людини, серед них — двоє дітей. Також відомо про 117 постраждалих людей, з них 15 дітей.
У медичних закладах наразі перебувають 68 постраждалих. Восьмеро з них — у важкому стані.
Очільник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко розповів, що саме повторний удар балістичною ракетою завдав людських втрат з великою кількістю загиблих і поранених.
За його словами, друга балістична ракета, імовірно, містила осколкові елементи й вибухнула в повітрі, щоб завдати максимального ураження людям на вулицях міста.
Також пошкоджено житлові та нежитлові будівлі, в епіцентрі атаки було приміщення регіонального Центру захисту прав людини. Розбір завалів ще триває.
Нові санкції України
Президент України Володимир Зеленський 11 квітня ввів у дію нові санкції РНБО, які стосуються російських і проросійських пропагандистів війни та російського тіньового флоту.
Під обмеження за пропаганду та виправдовування війни потрапили 71 людина та 18 пропагандистських медіа. Ще 59 людей у списку, спрямованому проти тіньового флоту.
Зокрема, під санкції потрапили російський пропагандист Олександр Сладков, «воєнкори» Данило Безсонов і Станіслав Смагін, прокремлівський пропагандист Денис Жарких. Також у переліку проросійський псевдополітолог Вадим Карасьов, генпродюсер нині забороненого телеканалу «112 Україна» Артем Марчевський.
Під санкції потрапив і музикант Юрій Бардаш. Минулого року СБУ оголосила йому підозри за чотирма статтями.
Також під санкціями кремлівський проєкт «Другая Украина», який повʼязують з колишнім засновником партії ОПзЖ Віктором Медведчуком.
Окрім того, Зеленський 12 квітня ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про санкції стосовно чотирьох колишніх посадовців і бізнесменів.
Під обмеження потрапили:
- колишній голова Національного банку України Сергій Арбузов;
- колишній міністр економіки й колишній голова Адміністрації президента Андрій Клюєв;
- колишній власник київського ТРЦ Gulliver Віктор Поліщук;
- колишня акціонерка IBOX-банку, засновниця підсанкційної компанії «Фінансова Компанія Лео» Альона Шевцова.
Нова міжнародна допомога Україні
У пʼятницю, 11 квітня, відбулось 27-ме засідання України та партнерів у форматі «Рамштайн», там оголосили про нові пакети військової допомоги та створення ще однієї коаліції.
Німеччина у 2025 році передасть 4 системи ППО IRIS-T і 300 ракет-перехоплювачів до цих систем. Також країна передасть 30 ракет для Patriot, 15 танків Leopard-1, 25 бойових машин Marder і додаткові 100 тисяч артилерійських боєприпасів. Загалом сума додаткової допомоги до 2029 року становитиме €11 мільярдів.
Велика Британія надасть допомоги на £450 млн: сотні тисячі дронів, радіолокаційні системи та ремонт раніше наданої техніки.
Норвегія надала £100 млн на фінансування пакета допомоги, оголошеного Великою Британією. Загалом Норвегія збільшила військову підтримку у 2025 році на €5 млрд. Також країна оголосила про €1 млрд допомоги, зокрема на боєприпаси і ППО/ПРО. Окрім того, країна ще 7 квітня виділила близько €417 млн на закупівлю артилерійських боєприпасів для України.
Бельгія оголосила про виділення пакета військової допомоги вартістю €1 мільярд, а Данія — про 25-й пакет військової допомоги вартістю майже €900 млн.
Литва планує виділити €20 млн на закупівлю боєприпасів, Естонія найближчим часом надасть Україні 10 тисяч артилерійських боєприпасів, а також сухі пайки для потреб ЗСУ, а Нідерланди — €150 млн на посилення протиповітряної оборони України.
Ще один важливий результат засідання — створення коаліції РЕБ за лідерства Німеччини.
Окрім того, ЄС надасть €2,1 мільярда доходу від заморожених активів РФ на підтримку України. Йдеться про надприбутки, отримані від заморожених активів Центрального банку Росії, які зберігають Центральні депозитарії цінних паперів.
Також Україна отримала чергову позику від ЄС на €1 мільярд — її гаситимуть коштом прибутків від заморожених російських активів. Завдяки цій виплаті загальні виплати Україні досягли €5 мільярдів.
Того ж дні Україна та ЄС підписали пʼять угод. В пакеті три фінансові угоди між Європейським інвестиційним банком та Україною на загальну суму €300 мільйонів.
Перші полонені Китайці на фронті
Володимир Зеленський 8 квітня заявив, що в Донецькій області захопили в полон двох громадян Китаю, які воювали в складі російської армії.
В Офісі президента зазначили, що українські захисники вступили в бій із шістьма китайськими військовими біля населених пунктів Тарасівка і Білогорівка на Донеччині.
Це стало першим публічно відомим випадком участі військовослужбовців КНР у війні проти України на боці РФ.
МЗС України викликало тимчасового повіреного у справах Китаю, вимагаючи пояснити участь громадян цієї держави у війні.
У Міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що «звіряють інформацію з українською стороною». У МЗС наголосили, що китайський уряд завжди просив своїх громадян «триматися подалі від зон збройних конфліктів» і уникати будь-якої участі в бойових діях чи конфліктах.
Один із громадян Китаю, якого українські військові 8 квітня захопили в полон, розповів, що за вступ до російської армії він заплатив 300 тисяч рублів (орієнтовно $3 470). Усе задля того, щоб отримати громадянство РФ. Військову підготовку він проходив на території тимчасово окупованої Луганської області — у групі були й інші громадяни Китаю.
Зеленський наголосив: українські спецслужби мають інформацію, що армія РФ налічує щонайменше 155 громадян Китаю. Українська розвідка має дані про їхні документи.
Новий наступ РФ на Харківщині та Сумщині
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що новий наступ росіян на цих ділянках фронту вже фактично почався. Протягом попереднього тижня росіяни майже вдвічі посилили наступи на всіх основних напрямках фронту.
Загалом ситуація незмінна — РФ не відкидає намірів повністю захопити Донецьку і Луганську області, а також частини Херсонської та Запорізької областей. На території Харківської, Сумської та Чернігівської областей росіяни прагнуть створити буферну зону.
Восени 2025 року в Білорусі пройдуть спільні зі Збройними силами Росії масштабні навчання «Захід-2025». У контексті цього Сирський нагадав, що саме з цього починалася російська повномасштабна агресія у 2022 році — військові навчання дають змогу замаскувати створення угруповань. Головнокомандувач зазначає, що це фактор, який треба врахувати. Але це не означає, що він очікує від осінніх білорусько-російських навчань повторення 2022 року.
Сирський також повідомив, що Сили оборони України знищили російський дальній надзвуковий бомбардувальник Ту-22М3. Його приблизна вартість $100 мільйонів.
Замах на вбивство очільника Харківської ОВА
У Харкові судитимуть імовірного агента ФСБ, якого обвинувачують у вбивстві військового та підготовці замахів на посадовців.
Харківська обласна прокуратура скерувала до суду справу проти чоловіка, якого підозрюють у співпраці з ФСБ та низці тяжких злочинів.
За даними слідства, уродженець Євпаторії, раніше неодноразово судимий, після 2015 року переїхав до російського Бєлгорода й отримав завдання від російських спецслужб. У лютому 2024-го він прибув до Харкова, де вбив українського військового, вистріливши йому в спину.
Згодом підозрюваний кинув гранату в будівлю районної адміністрації, закладав вибухівку біля установ і авто, підпалив два військових автомобілі. Також він готував замахи на начальника Дергачівської МВА Вячеслава Задоренка та голову Харківської ОВА Олега Синєгубова. За останній теракт, за даними слідства, мав отримати $50 тисяч.
Чоловіка затримали наприкінці жовтня 2024 року під час спроби втекти з Харкова. Йому загрожує довічне ув’язнення. Судитимуть у Дзержинському райсуді міста.
Загибель українського пілота F-16
Пілот винищувача F-16 Павло Іванов загинув 12 квітня — він виконував бойове завдання. Йому було 26 років. Обставини трагедії встановлює міжвідомча комісія.
Володимир Зеленський присвоїв йому посмертно звання Героя України. Майора Павла Іванова також посмертно нагородили орденом «Золота Зірка» за «особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України».
Торговельна війна набирає обертів
Спершу в США набули чинності додаткові мита в 50%, які президент Дональд Трамп погрожував накласти на китайські товари. Після цього Китай був обкладений 104-відсотковим митом.
Проте президент США Дональд Трамп підвищив мита для Китаю до 125% і ввів 90-денну митну паузу зі зниженими митами 10% для інших країн.
На тлі паузи фондові ринки почали зростати того ж вечора після падіння через новину про мита США для 180 країн.
На тлі підвищення мит США проти Китаю в ціні почала падати валюта КНР.
У відповідь Китай підвищив тарифи на всі американські товари з 84% до 125% з 12 квітня У міністерстві фінансів КНР додали, що Пекін ігноруватиме подальші тарифи з боку Вашингтону на китайські товари.
Водночас Трамп звільнив від мит смартфони, деякі комп’ютери та іншу електроніку.