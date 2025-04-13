Нові санкції, перші полонені китайці, міжнародна допомога та удар по Сумах. Головне за тиждень

У неділю, 13 квітня Росія завдала ракетного удару по центру Сум — загинули десятки людей, серед них діти. Впродовж тижня Україна оголосила нові санкції проти російських пропагандистів і бізнесменів, а союзники пообіцяли нову військову допомогу. Також стало відомо про перших китайських військових, які воюють на боці РФ.

«Бабель» зібрав головні новини тижня, щоб ви залишалися в курсі подій.

Удар по Сумах



Росіяни вдарили по центру Сум двома балістичними ракетами типу «Іскандер-М»/ KN-23 вранці 13 квітня. Загинуло 34 людини, серед них — двоє дітей. Також відомо про 117 постраждалих людей, з них 15 дітей.

У медичних закладах наразі перебувають 68 постраждалих. Восьмеро з них — у важкому стані.

Очільник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко розповів, що саме повторний удар балістичною ракетою завдав людських втрат з великою кількістю загиблих і поранених.

За його словами, друга балістична ракета, імовірно, містила осколкові елементи й вибухнула в повітрі, щоб завдати максимального ураження людям на вулицях міста.

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Також пошкоджено житлові та нежитлові будівлі, в епіцентрі атаки було приміщення регіонального Центру захисту прав людини. Розбір завалів ще триває.

Нові санкції України

Президент України Володимир Зеленський 11 квітня ввів у дію нові санкції РНБО, які стосуються російських і проросійських пропагандистів війни та російського тіньового флоту.



Під обмеження за пропаганду та виправдовування війни потрапили 71 людина та 18 пропагандистських медіа. Ще 59 людей у списку, спрямованому проти тіньового флоту.

Зокрема, під санкції потрапили російський пропагандист Олександр Сладков, «воєнкори» Данило Безсонов і Станіслав Смагін, прокремлівський пропагандист Денис Жарких. Також у переліку проросійський псевдополітолог Вадим Карасьов, генпродюсер нині забороненого телеканалу «112 Україна» Артем Марчевський.

Під санкції потрапив і музикант Юрій Бардаш. Минулого року СБУ оголосила йому підозри за чотирма статтями.

Також під санкціями кремлівський проєкт «Другая Украина», який повʼязують з колишнім засновником партії ОПзЖ Віктором Медведчуком.

Окрім того, Зеленський 12 квітня ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про санкції стосовно чотирьох колишніх посадовців і бізнесменів.



Під обмеження потрапили:

колишній голова Національного банку України Сергій Арбузов;

колишній міністр економіки й колишній голова Адміністрації президента Андрій Клюєв;

колишній власник київського ТРЦ Gulliver Віктор Поліщук;

колишня акціонерка IBOX-банку, засновниця підсанкційної компанії «Фінансова Компанія Лео» Альона Шевцова.

Нова міжнародна допомога Україні

У пʼятницю, 11 квітня, відбулось 27-ме засідання України та партнерів у форматі «Рамштайн», там оголосили про нові пакети військової допомоги та створення ще однієї коаліції.



Німеччина у 2025 році передасть 4 системи ППО IRIS-T і 300 ракет-перехоплювачів до цих систем. Також країна передасть 30 ракет для Patriot, 15 танків Leopard-1, 25 бойових машин Marder і додаткові 100 тисяч артилерійських боєприпасів. Загалом сума додаткової допомоги до 2029 року становитиме €11 мільярдів.

Велика Британія надасть допомоги на £450 млн: сотні тисячі дронів, радіолокаційні системи та ремонт раніше наданої техніки.

Норвегія надала £100 млн на фінансування пакета допомоги, оголошеного Великою Британією. Загалом Норвегія збільшила військову підтримку у 2025 році на €5 млрд. Також країна оголосила про €1 млрд допомоги, зокрема на боєприпаси і ППО/ПРО. Окрім того, країна ще 7 квітня виділила близько €417 млн на закупівлю артилерійських боєприпасів для України.

Бельгія оголосила про виділення пакета військової допомоги вартістю €1 мільярд, а Данія — про 25-й пакет військової допомоги вартістю майже €900 млн.

Литва планує виділити €20 млн на закупівлю боєприпасів, Естонія найближчим часом надасть Україні 10 тисяч артилерійських боєприпасів, а також сухі пайки для потреб ЗСУ, а Нідерланди — €150 млн на посилення протиповітряної оборони України.

Ще один важливий результат засідання — створення коаліції РЕБ за лідерства Німеччини.

Окрім того, ЄС надасть €2,1 мільярда доходу від заморожених активів РФ на підтримку України. Йдеться про надприбутки, отримані від заморожених активів Центрального банку Росії, які зберігають Центральні депозитарії цінних паперів.



Також Україна отримала чергову позику від ЄС на €1 мільярд — її гаситимуть коштом прибутків від заморожених російських активів. Завдяки цій виплаті загальні виплати Україні досягли €5 мільярдів.



Того ж дні Україна та ЄС підписали пʼять угод. В пакеті три фінансові угоди між Європейським інвестиційним банком та Україною на загальну суму €300 мільйонів.

Перші полонені Китайці на фронті

Володимир Зеленський 8 квітня заявив, що в Донецькій області захопили в полон двох громадян Китаю, які воювали в складі російської армії.

В Офісі президента зазначили, що українські захисники вступили в бій із шістьма китайськими військовими біля населених пунктів Тарасівка і Білогорівка на Донеччині.

Це стало першим публічно відомим випадком участі військовослужбовців КНР у війні проти України на боці РФ.

МЗС України викликало тимчасового повіреного у справах Китаю, вимагаючи пояснити участь громадян цієї держави у війні.

У Міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що «звіряють інформацію з українською стороною». У МЗС наголосили, що китайський уряд завжди просив своїх громадян «триматися подалі від зон збройних конфліктів» і уникати будь-якої участі в бойових діях чи конфліктах.

Один із громадян Китаю, якого українські військові 8 квітня захопили в полон, розповів, що за вступ до російської армії він заплатив 300 тисяч рублів (орієнтовно $3 470). Усе задля того, щоб отримати громадянство РФ. Військову підготовку він проходив на території тимчасово окупованої Луганської області — у групі були й інші громадяни Китаю.

Зеленський наголосив: українські спецслужби мають інформацію, що армія РФ налічує щонайменше 155 громадян Китаю. Українська розвідка має дані про їхні документи.