Росіяни атакували центр Сум, загинуло понад 20 людей (оновлено)

Вранці 13 квітня російські війська атакували Суми двома балістичними ракетами, внаслідок удару є загиблі та поранені.

Про це пишуть місцева ОВА, міськрада та в. о. міського голови Артем Кобзар.

Оновлено о 11:49. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко пише про 21 загиблого через російську атаку. За його словами, люди постраждали просто посеред вулиці, в автівках, у громадському транспорті, в будинках.

Станом на 12:20 відомо про 83 постраждалих, серед них — семеро дітей. Прокуратура почала розслідування за статтею про вчинення воєнного злочину.

Наразі поліція обмежила доступ до зони удару.

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У міськраді зазначили, що пошкоджено житлові та нежитлові будівлі. Розгортають штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. В епіцентр атаки потрапило приміщення регіонального Центру захисту прав людини.

Відео перших хвилин після російської атаки по місту показав президент Володимир Зеленський.

Він закликав міжнародну спільноту до жорсткої реакції на удар, зазначивши, що «Росія хоче саме такого терору й затягує цю війну».