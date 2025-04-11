Зеленський ввів у дію нові санкції РНБО проти пропагандистів і тіньового флоту

Зеленський ввів у дію нові санкції РНБО. Вони стосуються російських і проросійських пропагандистів війни та російського тіньового флоту.

Відповідні укази № 229/2025 та № 230/2025 опубліковані на сайті президента.

Під обмеження за пропаганду та виправдовування війни потрапили 71 людина та 18 пропагандистських медіа. Ще 59 людей у списку, спрямованому проти тіньового флоту.

Зокрема, під санкції потрапили російський пропагандист Олександр Сладков, «воєнкори» Данило Безсонов і Станіслав Смагін, прокремлівський пропагандист Денис Жарких.

Також у переліку проросійський псевдополітолог Вадим Карасьов, генпродюсер нині забороненого телеканалу «112 Україна» Артем Марчевський.

Під санкції потрапив також музикант Юрій Бардаш — він був продюсером Quest Pistols і «Нерви», творцем та учасником гурту «Гриби», а потім почав сольну карʼєру під псевдонімом YOURA. Минулого року СБУ оголосила йому підозри за чотирма статтями: публічні заклики до насильницької зміни конституційного ладу, розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території на порушення порядку, пропаганда війни та виправдовування агресії РФ проти України.

Серед пропагандистських медіа, які опинилися під обмеженнями, такі інтернет-ресурси як EurAsia Daily, Readovka та «Правда.Ру».

Під санкції потрапив і кремлівський проєкт «Другая Украина», який повʼязують з колишнім засновником партії ОПзЖ Віктором Медведчуком.