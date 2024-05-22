Музиканту Юрію Бардашу оголосили підозру за чотирма статтями. Йому загрожує 10 років вʼязниці

Служба безпеки України оголосила підозру продюсеру і музиканту Юрію Бардашу.

Пресслужба СБУ повідомляє, що Бардашу закидають чотири статті кримінального кодексу — ч. 2 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни конституційного ладу), ч. 1, 2 ст. 110 (розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території на порушення порядку), ст. 436 (пропаганда війни), ч. 1, 3 ст. 436-2 (виправдовування агресії рф проти України). За все це сумарно Бардашу загрожує до 10 років вʼязниці.

За даними слідства, Бардаш регулярно публікує антиукраїнські дописи в соцмережах, виступає за окупацію військами рф Харкова та Києва, а також усіляко просуває російську пропаганду. Наразі він у росії. Виїхав він туди на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.