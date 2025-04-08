У Харкові запобігли вбивству голови ОВА та ще одного посадовця — підозрюють мешканця Бєлгорода

У Харкові судитимуть чоловіка, якого обвинувачують у вбивстві українського військового і підготовці до замаху на двох посадовців області.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Фігурант справи — уродженець міста Євпаторія у Криму. За даними правоохоронців, він мав багато проблем із законом і був неодноразово судимий, а після 2015 року переїхав до російського Бєлгорода.

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За матеріалами справи, чоловік співпрацював з ФСБ, щоб вчиняти диверсії в Україні. У лютому 2024 року він приїхав до Харкова, де російські куратори дали перше завдання — вбити українського військового. Увечері 5 березня обвинувачений вистрілив у спину бійця біля багатоповерхівки, той помер на місці.

Уночі 26 березня імовірний агент РФ кинув у бік адміністрації Шевченківського району ручну осколкову гранату М67. За висновками експертизи, цим він завдав шкоди на майже 2,5 мільйона гривень. Потім фігурант прибув до підрозділу міжрайонної спеціалізованої травматологічної МСЕК у Харкові та прикріпив вибухівку до вхідних дверей. Після детонації втік.

Ще одним завданням було вбивство начальника Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслава Задоренка. Фігурант вивчав спосіб життя посадовця і маршрути його пересування. У жовтні 2024 року, зробивши радіокерований вибуховий пристрій, обвинувачуваний поїхав до Дергачів і заклав вибухівку під кузов авто Задоренка. Очільник МВА, побачивши пристрій, звернувся до поліції.

Надалі можливий зловмисник планував убити начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова. Чоловік мав підірвати транспортний засіб керівника ОВА за $50 тисяч. Однак, розуміючи, що українські правоохоронці вже розшукують його, фігурант відклав ці плани. Він також встиг підпалити два військових авто в Харкові.

Правоохоронці відстежували рух чоловіка та наприкінці жовтня 2024 року викрили його в електричці, коли він намагався виїхати з Харкова та залягти на дно. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Обвинуваченого судитимуть у Дзержинському районному суді міста. Максимальне покарання, що загрожує можливому агенту, — довічне позбавлення волі.