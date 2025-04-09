Сирський: Новий наступ Росії на Харківщину і Сумщину вже почався

Новий російський наступ на Харківську і Сумську області фактично вже розпочався. Протягом попереднього тижня росіяни майже вдвічі посилили наступи на всіх основних напрямках фронту.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтервʼю «Лівому берегу».

Попри переговори, які проходять за посередництва США, Росія збільшує інтенсивність наступів. Загалом ситуація незмінна — РФ не відкидає намірів повністю захопити Донецьку і Луганську області, а також частини Херсонської та Запорізької областей. На території Харківської, Сумської та Чернігівської областей росіяни прагнуть створити буферну зону.

Восени 2025 року в Білорусі пройдуть спільні зі Збройними силами Росії масштабні навчання «Захід-2025». У контексті цього Сирський нагадав, що саме з цього починалася російська повномасштабна агресія у 2022 році — військові навчання дають змогу замаскувати створення угруповань.

«Власне, так розпочиналося і 2022 року. Ви ж памʼятаєте, що спочатку було створене угруповання, воно проводило навчання, і ми всі сподівалися, що вони закінчаться, а російські війська повернуться на свою територію», — каже Сирський.

Водночас головнокомандувач зазначає, що це фактор, який треба врахувати. Але це не означає, що він очікує від осінніх білорусько-російських навчань повторення 2022 року.