Зеленський: Росія готується до весняного наступу на Сумщину і Харківщину

Росія готується до весняного наступу на Сумщину і Харківщину. Цей наступ мав відбутися ще вісім місяців тому, але Україна зірвала його завдяки Курській операції.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

За словами Зеленського, лідер РФ Володимир Путін тягне час і готується до наступу, поки тривають міжнародні зусилля для досягнення повного припинення вогню.

«Ми бачимо підготовку до цієї майбутньої операції. Ми поділилися розвідданими з нашими союзниками», — наголосив Зеленський.

Президент наголошує, що під час перемовин у Саудівській Аравії українська делегація прийняла пропозицію про повне припинення вогню, але росіяни — ні. Зеленський вважає, що це сигнал, що насправді Путін не хоче миру та лише тягне час.

«Сьогодні достатньо прикладів, щоб зрозуміти, що Путін не хоче припиняти війну, поки Україна не прийме всі його умови та не втратить незалежність», — наголосив президент. Він сподівається, що скоро це зрозуміє і американський президент Дональд Трамп.

Зеленський переконаний, що Трамп хоче створити хороші дипломатичні відносини з Росією, але такий метод не працює з такою людиною, як Путін. Україна не віддасть свої окуповані території, але Зеленський зазначає, що частину з них, можливо, доведеться повертати дипломатичним шляхом. Але це має бути сильна дипломатія — з гарантіями безпеки від партнерів.

Це й фінансові гарантії — Україна прагне, щоб російські заморожені активи в Європі використали для оснащення української армії. Тому що сильна українська армія — це найкраща гарантія безпеки, вважає Зеленський. Це також може бути миротворчий контингент союзників, однак існує ще багато питань, які треба вирішити, перш ніж інші країни відправлять своїх військових в Україну.