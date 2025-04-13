Удар по Сумах: кількість постраждалих зросла до 117 (доповнено, оновлено)

О 15:88 стало відомо, що кількість постраждалих через російський удар по Сумах 13 квітня зросла до 99, серед них — 11 дітей. Також відомо, що кількість жертв зросла до 32. Оновлено о 18:26. Кількість загиблих через удар по Сумах зросла до 34, серед них — двоє дітей. Станом на 18:00 також відомо про 117 постраждалих людей, з них 15 дітей.

Про це повідомляє ДСНС Україна.

У міністерстві охорони здоровʼя повідомляли, що до медзакладів госпіталізували 34 людини, з них 10 у важкому стані.

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Наразі встановили, що російські розрахунки 112 та 448 ракетних бригад атакували Суми двома балістичними ракетами типу «Іскандер-М»/ KN-23, повідомив очільник ГУР МО Кирило Буданов. За його словами, атака була з території Воронезької та Курської областей Росії.

На російську атаку зреагував спецпредставник Трампа Кіт Келлог.

«Сьогоднішня атака російських військ на цивільні цілі в Сумах у Вербну неділю переходить будь-яку межу пристойності. Є десятки загиблих і поранених цивільних. Як колишній воєначальник, я розумію, що таке прицілювання, і це неправильно. Ось чому президент Трамп докладає всіх зусиль, щоб покласти край цій війні», — написав він.

Доповнено. Очільник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко розповів, що саме повторний удар балістичною ракетою завдав людських втрат з великою кількістю загиблих і поранених.

За його словами, друга балістична ракета, імовірно, містила осколкові елементи й вибухнула в повітрі, щоб завдати максимального ураження людям на вулицях міста. За попередніми висновками, більшість мирних людей загинуло саме від цих уражуючих елементів.

Вибух стався приблизно за 200 метрів від місця першого влучання, в районі, де розташована житлова забудова, навчальні заклади та магазини.

На місці продовжують працювати всі служби, правоохоронні органи та експерти. Незабаром будуть офіційні повідомлення щодо типу боєприпасу, який використали росіяни, наголосив Кривошеєнко.